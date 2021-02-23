Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında mevkidaşına “İkinci vatanına hoş geldin kardeşim” diye hitap eden Bakan Çavuşoğlu, bu sene Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30’uncu yılı olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız bu sene Türkmenistan’ı ziyaret etmek istiyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, son telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanımızı davet ettiler ve Sayın Cumhurbaşkanımız da memnuniyet ile kabul etti. Bu marjda yine Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Zirvesi’ni de yine Türkmenistan’da gerçekleştirmek istiyoruz. Biz bu sabah bu ikili zirvenin hazırlıklarını da başlatmış olduk” şeklinde konuştu.

İki ülke arasında bölgesel konularda da ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda işbirliğinin artarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Güvenlik konusunda da yakın işbirliğimiz var. Bu konuda önümüzdeki süreçte işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz. Afganistan’da yaşanan meseleler Türkmenistan’ı da ilgilendiriyor. Gerek Afganistan, gerek diğer ülkeler, tüm bölge ülkeleri ile de ikili ve üçlü ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Bu vesileyle de özellikle Hazar Denizi’ndeki ‘Dostluk’, hidrokarbon sahasında da Türkmenistan ve Azerbaycan arasında varılan mutabakattan biz Türkiye olarak son derece mutluyuz. Bizim firmalarımız da özellikle bu bölgede iş birliğine hazır, bunu da bugün kardeşime ilettim. Özelikle Türkmen gazının ve petrolünün Türkiye’ye gelmesi, Türkiye üzerinden de Avrupa piyasalarına ulaşması konusunda biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu.

“Sadece 2020 yılında korona virüs pandemisine rağmen ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 2 milyar dolar”

Bakan Çavuşoğlu’na ‘Kardeşim’ diye hitap ederek sözlerine başlayan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov da, “Bizim sadece 2020 yılında bu korona virüs pandemisine rağmen ikili ticaret hacmimiz yaklaşık 2 milyar dolar. Kötü değil. Bu işlerimizi daha da güçlendireceğiz. Kardeşim Sayın Bakan ile de konuştuk” ifadelerini kullandı.

Ayrıca her konuda ikili ilişkilerin daha da ilerleyerek devam edeceğini vurgulayan Bakan Meredov, iki ülke arasındaki birlikteliğin devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 aşısının bakanlık personeline ne zaman uygulanacağının sorulması üzerine, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde aşılama programına bağlı olarak hareket edileceğini vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, yurtdışında görev yapan Dışişleri Bakanlığı personelinin de gönüllü olarak aşı olabileceğini, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşüldüğünü ve onlara da bu aşının ulaştırılacağını kaydetti.