Serbest piyasada 7,0800 liradan alınan dolar, 7,0820 liradan satılıyor. 8,6060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu.
BAŞA DÖN
Serbest piyasada 7,0800 liradan alınan dolar, 7,0820 liradan satılıyor. 8,6060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6080 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0700 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5910 lira olmuştu.
Etiketler : dolar,euro,döviz,