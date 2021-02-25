Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kurulan ve bölge tarımında kalite ve verimin artmasına katkı sağlayan 'Solucan Gübresi Üretim Tesisi’ önemli çevre sorunlarının çözümüne de öncülük ediyor. 2 bin 400 metrekare alana kurulan tesiste 100 ton gübre üretiliyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız 'Solucan Gübresi Üretim Tesis’ inde incelemelerde bulundu. Başkan Bilgin, Vali Ayhan ve Rektör Yıldız Sivas Organik Tarım A.Ş (SORTAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar’dan bilgi aldılar. SCÜ Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, tesiste 100 ton gübre üretildiğini belirterek, çevre sorunlarının başında yok edilemeyen atık tortularının geldiğini ve gelecek yıllarda daha büyük çevre sorunlarına yol açacak olan atık su tortularını solucan gübresi üretiminde kullanmayı başardıklarını söyledi.



Rektör Yıldız, “Hem çevreye olan zararı ortadan kaldırıyor hem de ekonomiye katma değer katacak bir ürün olarak çiftçimizin kullanımına sunuyoruz” dedi.