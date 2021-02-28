Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl 309 bin İngiliz turistin ağırlayan Muğla'da şimdiden 800 bin İngiliz yer ayırttı. YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul, uçuşların açılmasıyla İngiltere'den Muğla'ya İngiliz akını beklediklerini söyledi. Tuğrul "Ana pazarımız İngiltere'de seyahat kısıtlamalarının mayıs ayında kalkacağının açıklanması rezervasyonlara olumlu yansıdı ve yoğun şekilde talep alınıyor. Kabaran tatil iştahı önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Bölgedeki acentelerle yaptığımız görüşmelerde ve gelen ilk taleplerle yaklaşık 800 bin İngiliz'in tatil için Muğla'ya gelmek istediğini söyleyebiliriz. Şu an diğer ülkelerden geleceklerle yaklaşık 1,5 milyon turist bizim destinasyonumuza gelmek için bekliyor, rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar" dedi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da sektör olarak 2021'e odaklandıklarını dile getirdi. Tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin Muğla'yı çok sevdiğini, bu yıl da buradan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Okutur "İngiliz turistlerin ilk geleceği ülke Türkiye olacak. Ülkemizdeki tesisler gerek sunduğu hizmet kalitesi, gerekse fiyat yönünden en ideal tatil destinasyonunu oluşturuyor. Bu yıl İngiltere'den Muğla'ya gelen turist sayısında geçmiş yıllara oranla çok büyük bir artış bekliyoruz. Bölgemizdeki oteller de bu anlamda mükemmel tedbirler aldı." diye konuştu.

Muğla'ya geçen yıl gelen 695 bin 314 turistten 309 bin 717'sini İngiliz misafirler oluşturdu. 2019'da 1 milyon 137 bin 108, 2018'de ise 1 milyon 27 bin 304 İngiliz turist tatil için kenti tercih etti.