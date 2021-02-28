Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Kantinlerin okulların kapalı olmasından dolayı bir yıldır kapalı olduğunu belirten Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası (KANTİN-İŞ SEN) Genel Başkanı Okan Fırat “Hastane kantinleri, peyderpey pandemi hastanesine dönüştüğü için açılsa da iş yapamıyor. Türkiye’de olan tüm okul ve üniversiteler de kapalı. 1 Mart'ta okullar açılıyor ama gelen yok çünkü bu süreç, velileri de öğrencileri de etkiledi” diye konuştu.

Pandemi sürecinde devletin 25 bin liralı kredi imkânı sağladığını hatırlatan Fırat “Seyreltilmiş model, okulların açılmaması ve pandemi sürecinin hızlı ilerlemesiyle kantinlerimizi açamadık. Bu sebeple kredi çeken kantinci esnafımız, çalışmadığı için mağdur oldu, kredilerini ödeyemedi. Bu kredilerin ödenmemesi, icrayı peşinde getirdi” ifadelerini kullandı. Zor durumda kalan kantincilerin farklı işlere yöneldiğini de anlatan Fırat, bazı kantin işletmecilerinin taksicilik yaptığını söyledi

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Daha önce yayınlanan genelgedeki formül ile kiraların yüzde 5 ila yüzde 20 oranında ödenmesi konusunda karar alındığını dile getiren Fırat “Devletimiz güçlü. Kantin işletmecileri olarak bu kiralardan muaf tutulmak istiyoruz. Okullar tamamı yüz yüze eğitime geçmediğinden dolayı devletimizden, en azından evimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hibe istiyoruz. Bu da verilmiyorsa, bir yıl ötelemeli kredi istiyoruz. Bağ-Kur primlerinden, vergilerden muaf tutulmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. Yönetmeliğe göre kantincinin ölümü hâlinde devir hakkının söz konusu olduğunu anlatan Fırat, pandemi sürecinde bir sefere mahsus olmak üzere devir hakkının tanınmasını talep ettiklerini söyledi.