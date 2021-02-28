Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Bankası ile birlikte düzenlenen "Yeni Ekonomi ve Dijitalleşme" etkinliğinde konuşan Orhan Turan “2000’li yılların başında yüzde 6,73’e kadar çıkan ileri teknolojili ürün ihracatımız, 2019’da yüzde 3,62’ye geriledi. Son beş yılda yüksek teknolojili ürünlerde 100 milyar doların üstünde açık verdik. Son 40 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde 1’i geçmiyor. Bu payı artırmak için yüksek teknolojili ihracatı odağımıza almalıyız. Yüksek teknolojili üretim seviyesine çıkmak için dijitalleşmeyi kullanırsak, yarışa gelişmiş ülkelerle aynı kulvardan başlayabiliriz" dedi.