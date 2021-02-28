İş Bankası ile birlikte düzenlenen "Yeni Ekonomi ve Dijitalleşme" etkinliğinde konuşan Orhan Turan “2000’li yılların başında yüzde 6,73’e kadar çıkan ileri teknolojili ürün ihracatımız, 2019’da yüzde 3,62’ye geriledi. Son beş yılda yüksek teknolojili ürünlerde 100 milyar doların üstünde açık verdik. Son 40 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde 1’i geçmiyor. Bu payı artırmak için yüksek teknolojili ihracatı odağımıza almalıyız. Yüksek teknolojili üretim seviyesine çıkmak için dijitalleşmeyi kullanırsak, yarışa gelişmiş ülkelerle aynı kulvardan başlayabiliriz" dedi.
Teknolojide 100 milyar dolar açık verdik!
28.02.2021 - 04:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye’nin yeni hikâyesinin ve çıkış yolunun "yüksek teknolojili üretim" ve "katma değerli ihracat"tan geçtiğini söyledi.
Etiketler : TÜRKONFED,
771008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771008.aspx
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