İstanbul Kapalıçarşı'da 7,2960 liradan alınan dolar, 7,2980 liradan, 8,7760 liradan alınan euro ise 8,7780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,22 liradan, euro ise 8,72 liradan satılmıştı.