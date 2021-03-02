İstanbul Kapalıçarşı'da 7,2960 liradan alınan dolar, 7,2980 liradan, 8,7760 liradan alınan euro ise 8,7780 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,22 liradan, euro ise 8,72 liradan satılmıştı.
Dolar - Euro kurunda son durum ne? (2 Mart 2021 döviz fiyatları)
02.03.2021 - 09:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 7,2980 liradan, euro ise 8,7780 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,döviz,
771524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771524.aspx
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