Yeni haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurları haftaya gerileme ile başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Dolar kuru 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselmişti. Bu hafta başında yaşanan düşüşle birlikte dolar kuru bugün 7,35 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,35 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,89 lira seviyelerinde yer alıyor. 10 lira barajının üzerindeki konumunu devam ettiren İngiliz Sterlini ise bugün 10,27 TL’den işlem görüyor.
Dolar bugün ne kadar? (3 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)
03.03.2021 - 08:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 08:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? 3 Mart 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,döviz,
771741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771741.aspx
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