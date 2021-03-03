Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni haftanın üçüncü işlem gününde döviz kurları haftaya gerileme ile başladı. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Dolar kuru 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselmişti. Bu hafta başında yaşanan düşüşle birlikte dolar kuru bugün 7,35 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,35 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 8,89 lira seviyelerinde yer alıyor. 10 lira barajının üzerindeki konumunu devam ettiren İngiliz Sterlini ise bugün 10,27 TL’den işlem görüyor.