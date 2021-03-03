Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkanlığımız  merkez  ve  taşra  teşkilatında  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak  suretiyle,  aşağıda  belirtilen  görev  yerlerine  Destek  Personeli  (Hizmetli)  pozisyonunda toplam 196 (yüz doksan altı) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

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