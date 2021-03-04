Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 1 ADS Coin = 1 lira olarak değerli taraftarlarımızın kullanımına sunduğumuz ADS Coin, mevcut aşamada kulübümüz haricinde hiçbir alanda kullanılabilecek bir meta olmadığından taraftarlarımız kendilerine kulüp yönetiminin bir parçası gibi hissedebilecek ve taraftarlık kavramının boyutunu da değiştireceklerdir.