Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER), geçen ay tanıtımını yaptığı ve yabancı yatırımcıların eğilimlerini ortaya koyan araştırmanın ikinci bölümü yayınlandı. Türkiye’nin 12 şehrinde gayrimenkul alan yabancılarla gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’de gayrimenkul satın alanların memnuniyet oranı yüzde 83,2 olurken, yatırımlarından memnun olan ülkeler sıralamasında ilk sırayı yüzde 95,8 ile Cezayir aldı. Onu yüzde 92,6 ile Rusya, yüzde 92 ile Almanya, yüzde 91,7 ile İngiltere, yüzde 89,7 ile Ürdün, yüzde 86,5 ile Irak, yüzde 76,9 ile İran, yüzde 66,7 ile Suudi Arabistan izledi. Araştırmaya katılan katılımcıların yüzde 70,2’si ise Türkiye’de yeni bir gayrimenkul yatırımına niyetli olduğunu belirtiyor. Konut almayı düşünenler arasında Ürdün ilk sırada yer alıyor. Onu Cezayir, Irak, Suudi Arabistan ve İngiltere takip ediyor. Gayrimenkul satın alırken Irak, Almanya, Cezayir ve İran ‘fiyatı’, Suudi Arabistan ‘görünümü’, İngiltere ile Ürdün ‘konumu’ ilk sıraya koyarken, yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesinin nedenleri arasında iklim yüzde 53,2 ile öne çıkıyor. Türkiye deyince Almanya ‘misafirperverlik’, Cezayir ‘Erdoğan’ diyor.

TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL ALMAK İTİBAR GÖSTERGESİ

GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, yüzde 83,2’lik memnuniyet seviyesinin oldukça iyi bir oran olduğunu belirterek “Türkiye’nin tutundurma stratejileri konusunda sorun yaşamadığını ve bu eğilimin yatırım kararlarının yüzde 70,2 oran ile sürmesi yönünde pozitif yönlü hareketi desteklediğini gösteriyor. Türkiye yapı arz ve kalitesi, kozmopolit kültürü, gayrimenkul satın alan yatırımcıya kendini evinde gibi hissettirmesi, yabancı dostu ekosistemi, sağlık altyapısı konusunda önemli kaynaklarıyla küresel yatırımcının radarındaki en cazip gayrimenkul pazarlarının başında geliyor. Mülakat setlerinden elde ettiğimiz bilgilere göre, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmak, yabancı yatırımcılar aynı zamanda itibar ve statü göstergesi” dedi.

GÜVEN KAYGISI VE IRKÇILIK ENDİŞESİ

Yatırımcılar, Türkiye’deki kaygılarını ise güvenlik (%59,1), yabancılara olumsuz bakış (%37,9), kültürel-sosyal uyuşmazlık (%36,4) ve dil sıkıntısı (%22,7) olarak gösteriyor.

SOBA SATIŞLARI PATLADI

Koronavirüs döneminde köylere dönüş ve bağ evlerini tercih edilmesi ile soba satışlarında artış yaşandı. Soba satıcısı Mustafa Emre Karabaşoğlu talebe bağlı olarak fiyatların da artış gösterdiğini belirterek, "Soba fiyatları 400 TL’den başlıyor 8 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor. İstenilen modele büyüklüğe, özelliğe, kalitesi bağlı olarak fiyatları değişiyor” dedi. Karabaşoğlu özellikle şömine havası veren yeni nesil sobaların tercih edildiğine dikkat çekerek “Bunun yanı sıra ek olarak tercihen yanan camının büyük olması, izlenebilirliğinin ön planda olması ve fırınlı olması bu sobaları tercih edilmesinde rol oynuyor” diye konuştu. KAYSERİ İHA

KONUT SEÇİMİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖR İKLİM VE DİN

Araştırma verilerine göre, yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesinin nedenleri arasında yüzde 53,2 ile iklim ilk sırada yer alıyor. Onu, yüzde 48 ile kültürel, sosyal, dinî uyum, yüzde 39,8 ile güvenli ve istikrarlı bir hayat sunması, yüzde 34,9 ile uygun maliyetli tatil seçeneği ve yüzde 30,7 ile misafirperverlik faktörleri izliyor. Araştırmaya katılanların yüzde 49’una göre Türkiye imajı, ‘güzel ülke’ iken, İslam ve Müslümanlık yüzde 28,2 ile diğer bir etken.

TÜRKİYE HANGİ ÜLKE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

¥ Suudi Arabistan: Güzel, güven, İstanbul

¥ Irak: Doğa, harika, evim

¥ Ürdün: İslam, misafirperverlik, güçlü

¥ Rusya: Deniz, tarih, İstanbul

¥ Almanya: Misafirperverlik, Antalya, kalite

¥ Cezayir: Erdoğan, İslam, tarih, güzel

¥ İran: Komşu, iklim, güzellik, istikrar

¥ İngiltere: İklim, güven, güzel, gastronomi