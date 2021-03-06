Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu doğrultuda 11 Mart’ta imzalanacak protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli AR-GE Projesi” hayata geçecek. Projeyle; dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Cumhurbaşkanı’mızın Millî Uzay Programı tanıtım toplantısında ‘Göklere en çok yakışan bayrağımızı, hak ettiği yerlere taşıyacağız. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak’ açıklamalarının ardından yurt dışına bağımlı olduğumuz uzay alt sistemini ülkemiz bilgi altyapısında geliştireceğiz. İnovaTİM’in İlk AR-GE Projesi dâhilinde 100 İnovaTİM’li öğrenci proje süreçlerine dahil olarak know-how elde edecek” dedi.