İstanbul Kapalıçarşı'da 7,5370 liradan alınan dolar, 7,51 liradan, 9,0180 liradan alınan euro ise 8,97 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,41 liradan, euro ise 8,92 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum (6 Mart 2021 güncel dolar ve euro)
06.03.2021 - 09:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Etiketler : dolar,euro,döviz,
772513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/772513.aspx
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