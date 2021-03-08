Spot piyasada 8 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 661,95 lira, satış fiyatı 678,83 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 413,70 lira, satış fiyatı 414,10 liradan işlem görüyor.
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Spot piyasada 8 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 661,95 lira, satış fiyatı 678,83 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 413,70 lira, satış fiyatı 414,10 liradan işlem görüyor.
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