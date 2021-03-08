Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden biri olan Zorlu Enerji, Manisa'da bulunan Alaşehir I Jeotermal Enerji santralinde ürettiği temiz enerji ile Zorlu Tekstil'in Kırklareli'ndeki fabrikasının elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını I-REC sertifikası ile belgelendiriyor.

Üretilen karbon nötr enerji ile şirketin tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamını karşıladıklarını ve enerji şirketlerinin gelecek vizyonunun önemli bir parçasını da böylece tamamlandıklarını belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, “Zorlu Enerji olarak kurulu gücümüzün yüzde 87'si, üretimimizin ise yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklara dayanıyor. Bu sertifika ile talep eden tüm müşterilerimize yenilenebilir enerji satışı gerçekleştirdiğimizi belgelemiş oluyoruz. Sektörümüz için elzem gördüğümüz yenilenebilir enerji kullanım farkındalığının artması, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma vizyonumuzun önemli bir parçası” dedi.

Verilen bilgiye göre, yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC (International Renewable Energy Certificate), tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.