Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varlıklı ailelerin tercih ettiği buzdolabı markalarından SUB-ZERO fiyatını 240 bin TL’den 123 bin TL’ye indirdi. Markanın yaptığı yüzde 33’lük indirime rağmen astronomik bir fiyata sahip olan lüks buzdolabı ülkemizde de adeta kapış kapış satıldı. Birçok ünlü isim, stokları tükenen buzdolabını alabilmek için sıraya girdi.

Takvim’in haberine göre normal satış fiyatı 240 bin lira olan Sub-Zero buzdolabının teşhirdeki ürünü bile yok sattı. Ürünün ikinci eli ise 95 bin TL’den alıcı buluyor.

Ünlülerden Ajda Pekkan, Bahçeköy'deki 1100 metrekarelik minik sarayının dekorasyona servet harcamıştı. Süperstar, mutfağını Sub-Zero buzdolabıyla renklendirmişti. Aslı Şen, hem Bodrum'daki hem de İstanbul'daki evinde Sub-Zero kullanıyor. Sosyetik Süreyya Yalçın ve Feryal Gülman da lüks buzdolaplarına bir araba parasını gözden çıkaran isimler arasında yer alıyor.

Ünlü isimleri sıraya sokan buzdolabı Wİ-Fİ bağlantısı ile uzaktan izlenip, kontrol edilebiliyor. Soğutulmuş gıdaları serin ve nemli hava, donmuş gıdaları soğuk ve kuru hava ile koruyabiliyor.