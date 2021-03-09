Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbaa’da hayata geçirilecek iplik fabrikası 50 milyon dolarlık ihracat kapasitesi ve yıllık 4 bin ton rekor üretimi ile Avrupa’nın en büyüğü olacak. 10 bin metrekare kapalı alandan oluşan tesis tam kapasiteye ulaştığında 30 bin metrekare alanda faaliyet gösterecek. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ‘Anadolu Kalkınma Politikası’ kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde sanayinin, turizmin, hizmet sektörünün, tarımın yayılması için yatırım yapacaklarını belirterek, "Ülke olarak yeni kalkınma modellinde önceliğimiz, göçü durdurmak ve tersine göçü sağlamak olmalıdır. Bu da ancak sanayide kalkınma ile olacaktır. Bugün geldiğimiz noktada; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli üçgeni dolmuş ve doygunluğunu tamamlamıştır. Dönem 20 milyonun çalışıp ürettiği ile kalkınmasını yürüten bir ülke değil, 81 milyonun katkısı ile büyüyen bir ülke olma zamanıdır. Faizlerin son derece yüksek olduğu, dövizin zirve yaptığı pandemi ortamında, bugün burada parasını faize, dövize ve altına yatırmayarak, yatırımı ve istihdamı tercih eden birbirinden değerli 10 firmamızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.