Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.
Bakan Selçuk “Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
09.03.2021 - 09:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
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