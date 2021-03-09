Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz” ifadelerini kullandı.