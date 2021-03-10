Kurum, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9’dan yüzde 5,9'a revize etti. Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydeden OECD; fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek, güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için, tüm ülkelerde yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu da vurguladı.
Bu arada AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi de sonuçlandı. Ekonomistler, Türkiye'de sanayi üretim endeksinin ocakta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. 12 Mart Cuma günü açıklanacak bu verinin pozitif gelmesi, Türkiye'de güçlü toparlanmanın sürdüğünü de gösterecek.
OECD de tahminini yukarı çekti: Türkiye yüzde 5,9 büyüyecek
10.03.2021 - 03:36 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 03:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 Küresel Büyüme Tahminini yüzde 5,6’ya çıkardı.
Kurum, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9’dan yüzde 5,9'a revize etti. Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydeden OECD; fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek, güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için, tüm ülkelerde yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu da vurguladı.
Etiketler : oecd,türkiye ekonomik büyüme,
773479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/773479.aspx
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