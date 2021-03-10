Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9’dan yüzde 5,9'a revize etti. Ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesi için aşılamada hıza ihtiyaç olduğunu kaydeden OECD; fırsatları ortaya çıkarmak, ekonomik dinamizmi geliştirmek, güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı bir toparlanmayı teşvik etmek için, tüm ülkelerde yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Bu arada AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi de sonuçlandı. Ekonomistler, Türkiye'de sanayi üretim endeksinin ocakta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. 12 Mart Cuma günü açıklanacak bu verinin pozitif gelmesi, Türkiye'de güçlü toparlanmanın sürdüğünü de gösterecek.