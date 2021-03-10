Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde bulunan kamu sigorta şirketlerinin birleştirilmesiyle geçen yıl kurulan Türkiye Sigorta, hayat ve hayat dışı sigortalar ile emeklilik alanlarında 2020’de birinciliği göğüslerken, bu yıl da liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, hayat dışında 8,8 milyar lira prim üretimi ve yüzde 13,04'lük pazar payı; hayat tarafında ise 3,9 milyar lira prim üretimi ve yüzde 27,67’lik pazar payı ile 2020’yi sektör lideri olarak tamamladı. Emeklilik tarafında ise fon büyüklüğünü yüzde 36 artırarak; 36 milyar TL’nin üzerine taşıdı. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Atilla Benli “Altı sigorta ve emeklilik şirketi bir araya gelerek güçlü ve öncü bir şirket olan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’i oluşturdu. Birleşme sonrasında pazar payımızı birleşme etkisinin üzerinde artırdık” dedi. Geçen yıl yaklaşık yüzde 12 artışla 2,5 milyar TL kâr elde ettiklerini ifade eden Benli “2021 yılında prim üretiminde lider olmayı, kârlı büyümeye devam etmeyi ve liderliğimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

KUYUDAN UZAYA HER YERDEYİZ

Türkiye Sigorta adıyla ilk poliçeyi Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusuna yaptıklarını, ardından millî haberleşme uyduları Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B'yi sigortaladıklarını belirten Benli, kuyudan uzaya kadar Türkiye'nin çıkarı olan her yerde Türkiye Sigorta’nın olduğunu ve olacağını söyledi. Benli “Türkiye’mizin büyük yatırımlarının güvencesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ŞİRKET HEDEFİ

Gelecek beş yıl içinde uluslararası bir şirket olmayı hedeflediklerini anlatan Atilla Benli, şöyle konuştu: Türkiye Sigorta olarak inovatif bakış açımızla, yenilikçi ürünlerde sektörün ihtiyaç duyduğu öncü rolünü üstleneceğiz. Finansal ürünlere ve sağlık sigortalarına daha fazla odaklanacak, hayat alanında ürün gamının çeşitlendirilmesi için daha fazla çalışacağız. Siber sigortalar yeni ürün geliştirme konusunda öncelikli alanlarımız arasında olacak. Hem ülkemizde hem de yakın coğrafyamızda bölgesel bir oyuncu olma hedefimize hızla koşmaya devam edeceğiz.

TVF Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanvekili Çağatay Abraş ise Türklerin olduğu batıdaki ülkeler ve Türki Cumhuriyetlerde satın almalar için fırsat kolladıklarını söyledi.