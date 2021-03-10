Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahşap ve metal yüzeylerin uzun ömürlü korunmasında profesyonel bir bakış açısı getiren, hem Laboratuvar şartlarında hem de doğal koşullarda en dayanıklı sonuçları veren “Permolife Su Bazlı Boya Serisi”, EN 71–3 kapsamındaki testleri başarıyla geçerek üründe uygunluk ibaresi kullanmaya hak kazandı. EN 71-3 çevre ve insan sağlığını tehdit eden, kalıcı hasar veren, ağır metal elementlerinin kullanımını sınırlandıran bir standarttır.

Bu standart kapsamındaki testler, antimon, arsenik, baryum, kadmiyum, krom, kurşun, civa, selenyum gibi vücuda girdikten sonra atılamayan ağır metalleri sınırlamaktadır. Bu ağır metaller insan ve özellikle hassasiyeti daha fazla olan çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekle beraber ekolojik sisteme de oldukça zararlıdırlar. Ağır metaller kanser, kısırlık, hafıza kaybı, çocuklarda gelişme problemleri gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.



EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) testini geçmiş ürünlerde, bu ağır metallerin hiç birisi bulunmaz. Dolayısıyla bu testi geçmiş ürünler çocuk oyuncaklarını, çocuk mobilyalarını boyayabilir ve tüm yüzeylerinizde güvenle kullanabilirsiniz.