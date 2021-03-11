Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ons altına bağlı olarak diğer altın fiyatlarında da hafta başından itibaren yukarı yönlü hareketlenme yaşanıyor. İşte günün altın fiyatları...

11 MART 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bir süredir daha uygun olması nedeniyle yatırımcısının gözdesi haline gelen gram altın bugün 417 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki geri çekilmeler sonrası 700 lira barajının altına gerileyen çeyrek altın bugün 683 liradan alınırken 694 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı şekilde önemli bir değer kaybı yaşayan cumhuriyet altını da 3 bin liradaki görünümünden oldukça uzaklaştı. Cumhuriyet altını bugün 2 bin 719 liradan alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 2 bin 776 lirada bulunuyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

11 Mart t 2021 tarihinde yarım altın 1.363 liradan alış, 1.384 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor.