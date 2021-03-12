Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Protokolle; İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek ‘Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli AR-GE Projesi’ hayata geçecek. Projeyle; dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye’nin ilk Millî Uzay Programı’ndaki 10 hedefin üçü ile örtüşen projeyle; 100 İnovaTİM’li öğrenci iki yıl boyunca proje süreçlerine dâhil olarak know-how elde edecek.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

TİM Başkanı İsmail Gülle, üniversite-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir büyüme ve ihracat açıdan çok önemli olduğunu belirterek “Projenin 2023’te amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile geliştirilen güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz. Yurt dışına bağımlı olduğumuz maliyetli bir uzay alt sistemini ülkemiz bilgi altyapısında geliştirerek, 2023’te Millî Uzay Programı’mıza katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise rekabet gücünü korumak ve arttırmanın ancak yenilikçi ürün ve süreçler geliştirmekle mümkün olduğunu belirterek, “İmzaladığımız bu protokol, teknolojik tabanlı ürünlerimizin arttırılması adına son derece güçlü bir adımdır” ifadelerini kullandı.