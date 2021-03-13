İstanbul Kapalıçarşı’da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 705 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 671 liradan alınan Çeyrek Ziynet 676 liradan satılıyor.
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (13 Mart 2021 güncel altın fiyatları)
13.03.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.
Etiketler : altın fiyatları,
774237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/774237.aspx
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