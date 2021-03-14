Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve finansal piyasalardan reel ekonomiye, sermaye piyasalarından hanehalkına kadar tüm alanlara yönelik "Ekonomi Reformları" ile Türkiye'nin ekonomide yeni rotası da belirlendi. Uzmanlar, açıklanan reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırdığını söyledi. Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendirmesinde bulunan uzmanlar; sermaye piyasalarından finansal piyasalara, özelden kamuya ve tüm hane halkına kadar beklenenin ötesinde adımların atıldığına işaret etti. Uzmanlar ayrıca, yeni oluşturulacak kurullar ile "denetimin daha sıkı olacağı" mesajı verildiğine dikkati çekerek, bununla birlikte şeffaflığın ve hesap verebilirliğin de artacağını vurguladı.

ESNAF BAYRAMI

Paketin en alkışlanan kısmı, 850 bin küçük esnafa getirilen vergi muafiyeti oldu. 2020 yılında bu konumdaki esnaftan yaklaşık 750 milyon TL’lik vergi alınmıştı. Bu rakamın 2021'de daha da artması ve 1 milyar TL'ye yaklaşması bekleniyordu. Devlet, bu gelirden vazgeçerek "milyarlık fedakârlık" yaptı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomi alanında açıklanan reform paketini bu anlamda çok değerli bulduklarını bildirdi. Palandöken "Basit usulde iş yeri bulunan esnaf ve sanatkârımıza yönelik vergi muafiyetini olumlu karşıladık. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutuluyor, beyan yükümlülükleri kaldırılıyor. Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletiliyor. Vergi cezalarında uzlaşıları genişliyor. Esnaf ve sanatkârın korunması, ekonomi ve istihdam için çok önemli. Reformları hayata geçirecek adımların atılmasının iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. AB mevzuatına uygun olarak perakende yasasının da yeniden düzenlenmesi ile rekabet ve istihdam artacak. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması ile vatandaş daha kaliteli, ucuz hizmet ve ürüne kavuşacak" diye konuştu.

UYGULAMA ÖNEMLİ

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu "Eskiye nazaran oldukça kapsamlı bir açıklama yapıldı. Büyümenin daha öne çıktığı bir perspektif görüyorum. Bu reformlarla ilgili uygulamada ilerleme kaydedilirse, yatırım çekme açısından da çok kıymetli olacak" dedi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova da "Beklentilerin üzerinde, detaylı bir çalışma geldi. Genel olarak ihtiyaçlara cevap verildi. Enflasyonla mücadelede Erken Uyarı Sistemi, piyasa gözetim ve denetim kurumunun oluşturulması da çok önemli. Öte yandan vergi politikalarında sadeleşme de ihtiyaç duyulan konulardan biriydi" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLAMA ÇOK İYİ, ÜLKE NOTU ARTACAK"

Uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Türkiye’nin ekonomik reformları gerçekleştirmek için doğru zamanda hareket geçtiğini ve Türkiye’de yatırım fırsatlarının radarında olduğunu söyledi. 84 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mobius “Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak, reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden reform yapmak için mükemmel zaman olduğunu düşünüyorum. Küresel ekonomide beklenen canlanma ve artan likidite Türkiye’ye olumlu yansıyacak. Ülkenizde iyi fırsat var. Şu anda zaten yaptığımız yatırımlar var. Türkiye'de ihraç edilebilen yazılımlarla uğraşan firmalara ve tüketim ürünleri üreten şirketlere odaklandık. Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları var. Reformların uygulanması, bu kuruluşların raporlarını hızla değiştirecekleri, çok daha iyi derecelendirmeler yapacakları anlamına geliyor. Bu, Türkiye'ye çok yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

YAPISAL PROBLEMLERE NEŞTER

İş dünyası reform paketini pozitif karşıladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı" ifadesini kullandı. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski "Fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, harcamaların kontrol altına alınması adımlarını olumlu buluyoruz" değerlendirmesinde bulundu. DEİK Başkanı Nail Olpak "Kararlılık, öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine kurulu ekonomik reformlar iş dünyamıza güç katacak" dedi. YASED Başkanı Ayşem Sargın "Reform Paketini, hızla ilerleyen bu küresel yarışta Türkiye’nin konumunu güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu. TMB Başkanı Mithat Yenigün de şunları söyledi: Mevcut sorunları ortadan kaldırmayı ve ekonominin çarklarını hızlandırmayı hedefleyen paket, bütüncül bir kalkınmayı desteklemektedir. Kamu alımlarında istisnaların azaltılması, şeffaflık ve öngörülebilirliğin artırılması önemlidir.

YABANCI BASINDAN ÖVGÜ

ENFLASYON DÜŞECEK, BÜYÜME HIZLANACAK

¥ Associated Press: Erdoğan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladı ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdi.

¥ Reuters: Erdoğan, enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor. Türkiye’nin yatırım, istihdam ve ihracat kaynaklı verimlilikle potansiyel büyümesini artıracağını söyledi.

¥ Agence France-Presse: Erdoğan, esnafa uygulanacak vergi muafiyeti ve enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri müjdeledi.

¥ Alman haber ajansı DPA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi reformla ekonomiyi iyileştirmek istediğini kaydetti.

¥ Financial Times: Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuda harcamaları kontrol altında tutma sözü verdi. Yeni bir başarı hikâyesi yazmaya kararlı olduklarını vurguladı.