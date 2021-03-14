Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Geçen yılın sonunda 2021 fuar takvimini ve fuar istatistiklerini açıklayan TOBB; bu yıl 31 şehirde 244’ü ulusal, 143’ü uluslararası olmak üzere, toplam 387 fuar düzenleneceğini duyurmuştu. Bu çerçevede ocakta 14, şubatta 37, martta 61, nisanda 37, mayısta 25, haziranda 30, temmuzda 11, ağustosta 6, eylülde 40, ekimde 56, kasımda 53, aralıkta 17 fuar düzenlenmesi öngörülmüştü.

Koronavirüsteki vaka sayılarının uzun süre yukarı yönlü hareket etmesi nedeniyle virüse karşı alınan tedbirler gereği fuar takviminde de değişikliklere gidildi. Şu ana kadar 61 fuar edilirken, 80 fuarın da tarihi değişti. İptal edilen veya tarihi değişen etkinlikler arasında havacılık, denizcilik, kampçılık, gıda, tarım ve hayvancılık, mobilya ve dekorasyon, tekstil, eğitim, müzik, çevre, aksesuar ve otomotiv gibi konularda onlarca fuar yer aldı.

Öte yandan TOBB, açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek olan fuarlarda alınacak tedbirler ve uyulması gereken kuralları da yeniden hatırlattı. Açıklamada katılımcıların, ziyaretçilerin ve görevlilerin HES kodunu sorgulaması gerektiği, kapalı alanda kişi sayısının her 10 metrekarede bir kişi olacak şekilde sınırlandırılması gerektiği gibi tedbirlere dikkat çekildi. Gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunda denetim yapılacağı da ifade edildi. Pandeminin seyrine göre ilerleyen günlerde tarih değişikliği veya iptallerle ilgili yeni bir güncelleme yapılabileceği de belirtiliyor.

İLK YÜZ YÜZE FUAR

Avrasya’daki ilk yüz yüze uluslararası fuarı bu yıl İstanbul’da düzenlenecek. 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve OYDER (Oyuncakçılar Derneği) iş birliği ile 16-19 Mart 2021 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Oyuncak sektörünün devlerini buluşturacak olan İstanbul Oyuncak Fuarı’na sekiz ülkeden 160 marka ile 97 firma ve firma temsilciliğinin katılması beklenirken, şimdiden Türkiye ve 73 farklı ülkeden üç binden fazla ziyaretçi online davetiyesini aldı.