Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Besa Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Şule Alp ilçede gayrimenkulden otele, hastaneden hizmet sektörüne farklı alanlarda birçok yatırımın devam ettiğini belirterek “Farklı alanlardaki yatırımlar toplam 5 milyar doları aştı. Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın verdiği bilgilere göre sadece Ruslar 300 milyon dolarlık yatırım planlıyor. Ayrıca Hilton Grup’un üst segment markası Curio’nun 85 odalı otelinin yer aldığı The BO Viera projesi hayata geçiriliyor” diye konuştu.

Artan ilgide ünlü isimlerin katkısının büyük olduğuna dikkat çeken Şule Alp “Dünyaca ünlü Rus ve Ukraynalı milyarderler ve sanatçılar Bodrum’u çok seviyor. Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç, ünlü milyarderler Viktor Rashnikov, Alexander Grigoryevihç Abramov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gibi isimlerin yanı sıra Katar Kraliyet ailesi, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Uzakdoğulu milyarder Victor Hwang, Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in de aralarında bulunduğu dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimleri her yıl Bodrum’da ağırlıyoruz. Bu isimlerin gelmesi dünyanın gözünü buraya çeviriyor” ifadelerini kullandı.

Ruslar ve Ukraynalıların Bodrum’a restoranlar, ünlü markaların şubelerinin açılması, yeni turizm tesisleri gibi yatırımlarının yanı sıra gayrimenkul yatırımları da yaptıklarını belirten Alp “Buraya bir kere tatile gelen sonrasında mutlaka tekrardan geliyor ya da gittiklerinde çevrelerine öneriyorlar. Bir daha gelenler arasında gayrimenkul yatırımları arttı. Bin 200 Rus vatandaşı, binin üzerinde de Ukraynalı hem yatırım yaptı hem de konut satın alarak Bodrumlu oldular” diye konuştu.