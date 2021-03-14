Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 381 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 385 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 705 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 671 liradan alınan Çeyrek Ziynet 676 liradan satılıyor.