 31.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikte şu detaylar yer alıyor:
¥  Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu olmayacak. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120  arası her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 arası her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark hükmü getirildi.
¥  Dükkân, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 40 metrekare için 1, ofis binalarında da her 50 metrekare için 1 araçlık otopark olacak.
¥  Otoparkın bina bodrumunda olması zorunluluğu kaldırıldı. Talebe göre parselin bahçesinde veya bahçelerin altında olabilecek.
¥  250 metrekareden küçük parsellerde, ihtiyacın yarısının parselde karşılanması kaydıyla, zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılıyor.
¥  Komşu parsellerin anlaşması hâlinde, bitişik bahçelerin arasındaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark imkânı getiriliyor.
¥  Otopark yapamayan yapılar, başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan, tapuya şerh konmak suretiyle yer temin edebilecek.
¥  Otopark bedelinin yüzde 25’i ruhsat aşamasında, kalanı 18 ayda ve taksitle ödenebilecek.
¥  Elektrikli araçlara da  belli oranlarda yer verilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Eğer parselinde vatandaş otoparkını yapamıyorsa belediyeye bununla ilgili ücretini yatırıyor. İlçe belediyelerimiz de 3 yıl içerisinde bölge otoparklarını yapacaklar" dedi.