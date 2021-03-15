31.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikte şu detaylar yer alıyor:
¥ Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu olmayacak. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 arası her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 arası her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark hükmü getirildi.
¥ Dükkân, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 40 metrekare için 1, ofis binalarında da her 50 metrekare için 1 araçlık otopark olacak.
¥ Otoparkın bina bodrumunda olması zorunluluğu kaldırıldı. Talebe göre parselin bahçesinde veya bahçelerin altında olabilecek.
¥ 250 metrekareden küçük parsellerde, ihtiyacın yarısının parselde karşılanması kaydıyla, zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılıyor.
¥ Komşu parsellerin anlaşması hâlinde, bitişik bahçelerin arasındaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark imkânı getiriliyor.
¥ Otopark yapamayan yapılar, başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan, tapuya şerh konmak suretiyle yer temin edebilecek.
¥ Otopark bedelinin yüzde 25’i ruhsat aşamasında, kalanı 18 ayda ve taksitle ödenebilecek.
¥ Elektrikli araçlara da belli oranlarda yer verilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Eğer parselinde vatandaş otoparkını yapamıyorsa belediyeye bununla ilgili ücretini yatırıyor. İlçe belediyelerimiz de 3 yıl içerisinde bölge otoparklarını yapacaklar" dedi.
Üç küçük daire için bir otopark
Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
31.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikte şu detaylar yer alıyor:
Etiketler : yeni otopark yönetmeliği,otopark,