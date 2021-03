Türkiye Gazetesi

31.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikte şu detaylar yer alıyor:

¥ Her daire için en az 1 otopark zorunluluğu olmayacak. 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 arası her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 arası her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 otopark hükmü getirildi.

¥ Dükkân, mağaza ve banka gibi fonksiyonlarda her 40 metrekare için 1, ofis binalarında da her 50 metrekare için 1 araçlık otopark olacak.

¥ Otoparkın bina bodrumunda olması zorunluluğu kaldırıldı. Talebe göre parselin bahçesinde veya bahçelerin altında olabilecek.

¥ 250 metrekareden küçük parsellerde, ihtiyacın yarısının parselde karşılanması kaydıyla, zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılıyor.

¥ Komşu parsellerin anlaşması hâlinde, bitişik bahçelerin arasındaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark imkânı getiriliyor.

¥ Otopark yapamayan yapılar, başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan, tapuya şerh konmak suretiyle yer temin edebilecek.

¥ Otopark bedelinin yüzde 25’i ruhsat aşamasında, kalanı 18 ayda ve taksitle ödenebilecek.

¥ Elektrikli araçlara da belli oranlarda yer verilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Eğer parselinde vatandaş otoparkını yapamıyorsa belediyeye bununla ilgili ücretini yatırıyor. İlçe belediyelerimiz de 3 yıl içerisinde bölge otoparklarını yapacaklar" dedi.