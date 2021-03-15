İstanbul serbest piyasada dolar 7,5690 liradan, avro 9,0400 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,5670 liradan alınan dolar, 7,5690 liradan satılıyor. 9,0380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0400 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0530 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,5990
|7,6000
|Avro
|9,0690
|9,0700
|Sterlin
|10,5300
|10,5800
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5700
|7,6300
|Avro
|9,0400
|9,1100
|Sterlin
|10,4800
|10,6800