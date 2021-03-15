Spot piyasada 15 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 670,73 lira, satış fiyatı 687,49 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 418,91 lira, satış fiyatı 419,51 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 15 Mart 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 670,73 lira, satış fiyatı 687,49 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 418,91 lira, satış fiyatı 419,51 lira seviyesinde yer alıyor.
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