Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,91 puan azalırken toplam işlem hacmi 18,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,57 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,06 ile turizm oldu.

Analistler yarın yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.