Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemek kartı için restoranların ödedikleri komisyon oranının 2018’de çıkarılan yönetmelik uyarınca yüzde 6 ile sınırlandırıldığını hatırlatan İTO Başkanı Avdagiç, “Buna rağmen kart firmalarının ‘erken ödeme bedeli’ adı altında bu komisyonu yüzde 8’e kadar çıkardıklarına dair yoğun şikâyetler aldık. Yemek kartı firmaları, talep eden her markete de POS cihazı vermiyor. Bu firmalar, perakende işletmelere erken ödeme iskontosu kestikleri hâlde kart kullanımlarının karşılığı olarak gereken ödemeleri de yapmıyor. Yok erken ödemeydi, yok blokajdı, yok şunun farkıydı, yok daha ucuza alacağım malı daha pahalıya onun istediği yerden almak zorunda bırakmaktı... Kimse bizimle alay etmesin” dedi.

Bu konuyu bir çözüm teklifiyle Hazine ve Maliye Bakanlığına taşıyacaklarını söyleyen Şekib Avdagiç, şöyle devam etti: Devlet diyor ki, işletmede yemek yemiyorsa vergi ve SSK paketine dâhil olmayacak şekilde çalışanın maaşından ayrı bir mekanizma oluşturun. Çalışanımın yemek kartına ayda 625 lira para mı yatıracağım? Önerimiz şu: Yine maaş hesabı ile karışmaması için, o çalışanın kredi kartına ya da banka kartına biz bu bedeli yatıralım. O zaman ne arada yüzde 6 komisyon kalacak ne de diğer dayatmalar!..