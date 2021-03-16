Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazır Beyan Sisteminin kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem mükellefleriNe hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir ?ekilde beyanname gönderme imkanı sunulduğunu söyleyen Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, isteyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine gelerek de beyannamelerini verebileceklerini söyledi.

Karayılan, Hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemi? veya mükellefiyet kaydı olmayanların da yararlanabildiğini, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydının otomatik olarak açıldığını hatırlattı.

Kira Gelirlerinin 31 Mart’a Kadar Beyanında 6.660-TL İstisna

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2020 yılı için 6.600-TL’si gelir vergisinden istisna edildiğine dikkat çeken Karayılan şöyle devam etti: "Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2020 yılı için belirlenen 6.600-TL istisnadan yararlanılamayacaktır. 2020 yılı içerisinde 6.600-TL’den daha az konut kira geliri elde edilen mükelleflerimizin ise bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır."

Mükelleflerin hazır beyan sistemine giriş için hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Kullanıcı girişi veya e-Devlet Yöntemi ile giriş ile , İnteraktif Vergi Dairesinden ,

İnternet Vergi Dairesinden giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerini söyleyen Karayılan, sistem üzerinden beyanname verilme şeklini şöyle açıkladı:

Mükelleflerimiz sisteme giri? yaptıklarında Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi kurumlar (nüfus idaresi, tapu v.b), bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre hazırlanmı? olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini ekrana yansıtılmı? olarak görmektedir.Mükelleflerimiz beyanname üzerinden gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirimler vb. eklemeleri yaparak onayladığında, beyanname elektronik ortamda kayıtlara alınıp; tahakkuk eden vergi sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir. Mükelleflerimiz sistem üzerinden beyannamelerini 1 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebilecekleri gibi tahakkuk eden gelir vergisinin 1. Taksitini 31 Mart 2021 tarihine kadar, 2. Taksitini Temmuz ayı içerisinde yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir."

İlhan Karayılan, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflerin bu hassas dönemde hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için “Hazır Beyan Sistemini” kullanmalarına özellikle dikkat çekti.