Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ford Motor Company ve Volkswagen AG, 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaştı.

Ford Otomotiv'den "Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV ve tam elektrikli versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren kademeli ve çoğu ihracata dönük olacak şekilde üretilmesi öngörülüyor. Söz konusu yatırım, Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650 bin adede çıkartan 20 milyar 501,2 milyon lira tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecek" açıklaması yapıldı. Anlaşma Koç'un hisselerini fırlattı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç "2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye’nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek. Tarihimizin en büyük otomotiv yatırımını yapıyor olmak Topluluğumuzun ve ortağımız Ford Motor Company'nin ülkemize inancının en büyük ispatı. 10 yıl sürecek bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak görüyoruz. Uluslararası iş alemine çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, tarihsel birikimi, yetişmiş insan kaynağı, Ar-Ge kabiliyetleri, ekonomik potansiyeli, eşsiz jeostratejik konumu ve bugünkü mevcut teşvik sistemiyle dünyaya önemli fırsatlar sunan ülkelerin başında gelmektedir" dedi.

Erdoğan: En büyük batarya üretim merkezi Türkiye olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlk seri üretim araçları 2022 yılı sonunda banttan indirmeyi arzu ediyoruz. Elektrikli bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 5’te olmayı hedefliyoruz. Bunun yanında ağırlık verdiğimiz bir diğer alan da batarya modül paket ve hücre yatırımlarıdır. Türkiye’yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız” dedi.