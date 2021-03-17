Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Ataşehir’de inşa ettiği gayrimenkul projesi ‘Ataşehir Modern'i satışa çıkardı. 49, 42 ve 32 katlı üç bloktan oluşan projenin tanıtım toplantısında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, ilk defa tüm hakları kendilerine ait bu çapta bir proje yaptıklarını belirterek, TMSF'nin 'kangren' olmuş dosyalarından birinin daha kapanacağını kaydetti. Gülal “Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızla buluşturuyor; aynı zamanda da devletimizin kasasına önemli bir kaynak aktarıyoruz. Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu’na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF’nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır” diye konuştu.

2,7 MİLYAR TL HASILAT BEKLENİYOR

Küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade eden Muhiddin Gülal “Edinim değeri 435 milyon TL olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra hazineye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız. Yaklaşık 280 kişinin pandemi tedbirlerine riayet ederek istihdam edildiği projemizi TMSF’nin gücü ve güvencesiyle, 29 Ekim 2023’te teslim etmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKA PROJELER GELEBİLİR

Kamuoyunun projeye ilgisinin yüksek olduğuna işaret eden Gülal “Satışta bir zorluk yaşamayacağımızı düşünüyoruz. 60-70 daire için kapora alınıp, satışı yapıldı” dedi. İnşaatın yüzde 45 seviyesine geldiği belirten Gülal, projede 0,99 faiz ve 120 aya varan vade seçeneği sunulduğunu söyledi. Projede metrekare fiyatları 15 bin TL'den başlıyor, lansmana özel yüzde 10 da indirim uygulanıyor. Gülal, ellerinde başka araziler de olduğunu, bu projenin başarısına göre diğerlerinin değerlendirilebileceğini ifade etti.

1.023 bağımsız bölümden oluşuyor

İstanbul Finans Merkezinin de bulunduğu Anadolu Yakası’ndaki Ataşehir'de yer alan Ataşehir Modern projesi, 979’u konut, 44’ü ticari alan olmak üzere toplam 1.023 bağımsız bölümden oluşuyor. Projede; 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 adet 1+1, 265 adet 2+1, 261 adet 3+1, 74 adet 4+1 ve 32 adet 5+1 daire bulunuyor. Ataşehir Modern’de 1.514 adet araçlık otopark, 10 bin 372 metrekarelik yeşil alan yer alıyor.