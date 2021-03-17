 Analistler, ABD tahvil faizlerinin seyrinin küresel pay ve emtia piyasalarında fiyatlamalar açısından temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu söylüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.736,31 dolar

Satış: 1.737,50 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 418,47 lira

Satış: 418,55 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 682,57 lira

Satış: 691,42 lira

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.359 lira

Satış: 1.383 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 2.721,00 lira

Satış: 2.759,00 lira

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 6 bin 708 lira

Satış: 6,820 lira

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

14 ayar bilezik gram alış fiyatı: 229,16 lira

Satış: 276,79 lira

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI

22 ayar bilezik gram fiyatı alıl 378,42 lira

Satış: 407,05 lira