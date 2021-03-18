Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılında tüketici hakem heyetlerinde 861 milyon lira tutarında ürün ve hizmetle ilgili 521 bin 533 başvurunun karara bağlandığını, bunların yüzde 59'unun tüketici lehine sonuçlandığını söyledi ve başvuruların e-Devlet üzerinden de gerçekleştiğini hatırlattı. Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun tespit ettiği aşırı fiyatlar için 18,3, Reklam Kurulunun 13,2 milyon lira ceza uyguladığını ifade ettiği açıklamasında, olağan dışı tüm fiyat uygulamalarına müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.