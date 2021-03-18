2020 yılında tüketici hakem heyetlerinde 861 milyon lira tutarında ürün ve hizmetle ilgili 521 bin 533 başvurunun karara bağlandığını, bunların yüzde 59'unun tüketici lehine sonuçlandığını söyledi ve başvuruların e-Devlet üzerinden de gerçekleştiğini hatırlattı. Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun tespit ettiği aşırı fiyatlar için 18,3, Reklam Kurulunun 13,2 milyon lira ceza uyguladığını ifade ettiği açıklamasında, olağan dışı tüm fiyat uygulamalarına müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.
Bakan Pekcan: Fahiş fiyata asla müsamaha yok
18.03.2021 - 02:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, enflasyonla mücadeleyi zedeleyen, tüketiciyi mağdur eden olağandışı tüm fiyat gerçekleştirmeleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.
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775459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/775459.aspx
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