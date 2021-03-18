Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı için Çiğ Süt Üretimi Desteklemesi kapsamında toplam ödemelerin yetiştiricilerin hesabına yatırıldığını belirtti.

Soğutulmuş, soğutulmamış ve üretici örgütü aracılığıyla satılan süte litre başı olmak üzere ödemelerin yapıldığını aktaran Sağlam, 2020 yılında Çiğ Süt Üretimi Desteklemesi kapsamında 1936 yetiştiricinin desteklemeden yararlandığı, 26 milyon 127 bin 363 litre süte toplam 5 milyon 12 bin 27 lira ödendiğini kaydetti.

Sağlam, yetiştiricilerin desteklerden azami oranda yararlanabilmeleri için dikkat etmeleri gerekenleri de dile getirdi. İbrahim Sağlam, yetiştiricilerin bir mağduriyet yaşamamaları için müstahsil makbuzu veya faturalarını eksiksiz ve doğru düzenletmeleri ve süt üreticileri birliklerine zamanında başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.