Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, geçen yıl konut araması yapanların yüzde 58'ini kadınların oluşturduğunu ancak satın almayı erkeklerin yaptığını belirterek “Evleri kadınlar arıyor, erkekler alıyor” dedi. Şubat 2021’e ilişkin hazırladıkları emlak raporunu açıklayan İdikat, geçen yıl pandemi etkisiyle dubleks ev aramalarının yüzde 200, balkonlu ev aramalarının yüzde 80, bahçeli ve havuzlu ev aramalarının ise yüzde 50 arttığını, stüdyo daire aramalarının da yüzde 12 azaldığını kaydetti. İdikat, Türkiye genelinde kiralık ev arayanların yüzde 47’sinin bütçesinin 1.500 TL’nin altında olduğunu ifade ederken satılık konut fiyatlarındaki artışın devam etmesinin etkisiyle, kiralık konut aramalarının bir önceki aya göre yüzde 5, 2020 yılı aylık ortalamasına göre ise yüzde 18 artış gösterdiğini söyledi.