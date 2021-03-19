Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ilçesi Dulkadiroğlu ilçesinde değeri ₺149.859 – ₺295.406 arasında değişen 249 konut satışa çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta 297 adet konut satışa sunuluyor
19.03.2021 - 09:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 297 adet konut satışa sunuluyor. İşte detaylar...
Etiketler : Kahramanmaraş,
775715 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/775715.aspx
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