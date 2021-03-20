Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, esnaf ve sanatkârlar için yeni bir borç yapılandırması başlattı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde gecikme faizlerinden vazgeçildi. Anapara borçlarına da 18 ay taksitlendirme imkânı getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan esnafa destek amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi. Pekcan "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi" dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de "Pandemi ile mücadele ederken birçok esnafımız, iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle kredileri zamanında ödeyemedi. Esnafımız şimdi rahat nefes alacak ve yüzü gülecek. Bu yapılandırma ile borçlar rahatlıkla ödenecek. Esnafımız da önünü görüp işine bakacak" diye konuştu.