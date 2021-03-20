Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tozan, yaptığı yazılı açıklamada, "Kendi işini kurmak isteyen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az yüzde 40 olduğu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgeleyen engelli vatandaşlarımız şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden yapabilirler. Başvuru şartlarını ve proje kabulünde verilecek destekleri İŞKUR’a engelli kaydı olmak, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu engellilere verilecek sağlık kurulu raporları ile belgelendirebilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak.

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak, kendisine vasi tayini yapılmamış olmak. Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde sürü yönetim elemanı/hayvan yetiştiriciliği belgesine, arıcılık projelerinde ise arıcılık belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. Engelli kişilerin kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla 16 Nisan 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden komisyona sunacakları projelerde Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin TL işletme gideri desteği. Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL kuruluş (demirbaş) desteği. Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45 bin TL destek sağlanmaktadır" dedi.

Öte yandan İl Müdürü Tozan, "Engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar hibe desteği veriyoruz. Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz" diye belirtti.