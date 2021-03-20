Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Mart ayı gelir kaybı ödemelerine dair paylaşımda bulundu. Pekcan paylaşımda, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Bakan Pekcan: Mart ayı gelir kayıpları dün itibariyle ödenmeye başlandı
20.03.2021 - 11:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin dün itibariyle başlandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
775989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/775989.aspx
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