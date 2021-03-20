Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Mart ayı gelir kaybı ödemelerine dair paylaşımda bulundu. Pekcan paylaşımda, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.