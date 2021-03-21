Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı açıklamada BM tarafından yayımlanan “Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu”na göre dünya nüfusunun yüzde 29’unu oluşturan 2,2 milyar insanın güvenli içme suyundan mahrum olduğuna dikkat çekti. Bozoğlu “Raporda, ülkemizin yüzde 35 oranında güvenli sanitasyon hizmetine erişemediği, evsel atık sularının sadece yüzde 36 oranında uygun şekilde arıtıldığı not edilmiş. Burada dikkat çeken diğer bir bilgi ise; ülkemizin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme var. Su stresimizin ne kadar yüksek olduğu bu orandan da anlaşılıyor. Entegre su yönetimimize ise 100 üzerinden 72 puan verilmiş” diye konuştu.

İklim krizi ile birçok bölgede kuraklığın sıklığı ve şiddetinin artmaya başladığını söyleyen Bozoğlu “Örneğin, Konya Karapınar’da obruk oluşumları yoğunlaştı. İç Anadolu’da Ankara’yı besleyen havzalar başta olmak üzere barajlardaki kullanılabilir su miktarında ciddi düşüş yaşandı” ifadelerini kullandı. Bozoğlu, Türkiye'nin yüzey sularının yüzde 76’sının kirlenmeye devam ettiğini vurgulayarak güçlü ve tekin bir su kanunu çıkarılması gerektiğini kaydetti.