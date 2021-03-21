Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaan, şöyle konuştu: Çin, salgına rağmen dur durak bilmeden üretim hacmini daraltmadı ve izole üretim üslerinde salgın sonrası dünya için üretmeye, yeniden hem tedarik hem de lojistik ağları anlamında monopol güç olma özelliğini geri kazanma savaşına girdi. Şimdi görüyoruz ki bu durumdan kârlı çıkacağı gözüküyor. Türkiye de Çin'in ardından en çok büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. Bu zorlu süreci en hafif hasarla atlatan ülkelerin başında yer aldık. Biz de üçüncü dalga ile karşı karşıya kalmamız halinde yeniden yaşayacağımız muhtemel sermaye kaybının telafisi için, aynen Çin'in yaptığı gibi belli bölgelerde dur durak bilmeden üretime devam etmeli ve stoklarımızı artırma yoluna gitmeliyiz. Bu da elbette güvenli ve her aşaması düşünülmüş üretim üsleri kurmak mantığından geçmektedir.