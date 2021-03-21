Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti tüketici koruma ajansı Procon-SP tarafından, güç adaptörü olmayan en son iPhone modellerini sattığı için ABD'li teknoloji devi Apple'a, 1,9 milyon dolarlık para cezası kestiği bildirildi. Apple'ın karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunmak adına Ekim 2020’den itibaren iPhone 12 ve sonrasında üreteceği akıllı telefonların kutularında şarj cihazı ve kulaklık olmayacağını açıklamış ve bunu “çevrecilik” olarak ifade etmişti. Ancak bu karar tartışmalara yol açmış, iPhone 12’lerin ve diğer tüm iPhone’ların kutuları, kulaklık ve şarj cihazı olmadığı için daha küçük olacağı böylece dev yük gemilerinde daha çok ürün taşınabileceği, Apple’ın çevrecilik adı altında masraflardan kesinti yapmayı hedeflediği öne sürülmüştü.