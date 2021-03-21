İstanbul Kapalıçarşı’da 407,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,70 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 706 liradan, 372 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 376 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 644 liradan, bin 312 liradan alınan Yarım Ziynet bin 322 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satılıyor.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (21 Mart 2021 güncel altın fiyatları)
21.03.2021 - 09:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,70 lira oldu.
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776173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/776173.aspx
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