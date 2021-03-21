Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akgül, su israfı ve alınabilecek önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun 19. yüzyıla oranla 5 kat artmasına karşın su kaynaklarının kullanımının 10 kat yükseldiğini kaydetti.

Akgül, göl, baraj, akarsu ve yeraltı suyu gibi temiz su kaynaklarının korunması, kuraklığın etkisi ve kirletici kaynakların azaltılması, iyileştirilmesinin bu kaynakların evde, iş yerinde, tarımda ve sanayide akıllı kullanılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Bütün dünyada suların yüzde 71'i, Türkiye'de ise yüzde 73'ünün tarımda kullanıldığını bildiren Akgül, "Evsel kullanım için ayrılan su miktarı dünyada yüzde 11, Türkiye'de ise yüzde 16'dır. Sularımızı verimli ve doğru kullanmak geleceğimizi korumaktır. Su tasarrufu, suya olan talebi azaltmak için en uygun maliyetli ve en çevreci yoldur." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 2030 yılında 100 milyon nüfusa ulaşacak Türkiye'nin, kişi başına 1.120 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı çeken bir ülke konumuna geleceğine dikkati çeken Akgül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bugün 783 milyon insanın temiz suya erişimi bulunmamaktadır. Yeterli miktarda temizlik söz konusu olduğunda bu sayı 2,5 milyara ulaşmaktadır. Bu sayının gelecekte daha da artacağı gerçeği sır değildir. Bu bilgiler ışığında, suyun gelecekte şimdiki konumundan daha kıymetli bir noktaya erişeceği düşünülmektedir. Türkiye'de yer üstü su kaynakları ile sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 75-80'i sulanmaktadır. Geri kalan kısmı ise yeraltı su kaynaklarından yararlanılarak sulanmaktadır. Sulu tarımda yüzde 86 oranında açık kanal, kanalet sistemleri ve yüzde 14 kapalı boru sistemleri kullanılmaktadır. Açık su kanal veya kanaletlerinde buharlaşma ve kaçaklar nedeniyle önemli miktarda su kayıpları olmaktadır."

Su tasarrufu için öneriler

Prof. Dr. Aziz Akgül, günlük hayatta alınabilecek önlemler ile su israfının önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Akgül, söz konusu önlemleri şöyle sıraladı:

"Sebze ve meyveleri akan suyun altında yıkamak yerine su dolu kapta bir süre bekletin. Sebze ve meyveleri yıkadığınız su ile çiçeklere su verin. Kirlileri bulaşık makinesine koymadan önce dakikalarca sudan geçirmeyin. Haşlama yumurta suyunu boşa harcamayın. Bu suyu soğutarak bitkileriniz için kullanın. Bulaşıklarınızı elde yıkamayın. Bulaşık ve çamaşır makinesini tamamen dolduktan sonra çalıştırın. İdeal duş süresini 10 dakikayı geçmeyecek şekilde ayarlayın. Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken, ellerinizi yıkarken musluğu boş yere akıtmayın. Düşük akımlı veya sensörlü musluk başlığı kullanın.

Bahçeniz için sulama aparatları tercih edin. Bu sayede daha az miktarda su ile bahçe bakımı yapabilirsiniz. Su kaçağı veya sızıntılara karşı tuvaletleri ve muslukları kontrol edin. Sebepsiz yere sifonu kullanmayın. Unutmayın ki, sifonu her çektiğinizde 9 litre su harcarsınız. Su sayacınızı kontrol edin. Ne kadar su harcadığınızı görmeniz tasarruf konusunda sizlere destek olacaktır. Ayrıca, su israfını önlemek için 3-7-10 kuralını uygulayın. Musluğu açıp 3 saniye ellerinizi ıslatıp kapatın. Ellerinizi sabunladıktan sonra musluğu tekrar açıp 7 saniye durulayın. Musluğun 10 saniye açık kalmasıyla yüzde 50 su tasarrufu elde edebilirsiniz."