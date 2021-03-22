Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni uygulamaya göre yat, tekne ve gemilere "Pis Su Takip Sistemi" (PSTS) takılacak. Takipler online ve anlık olarak PSTS ile yapılacak. Kapsama giren deniz araçlarının pis su tanklarında beklenmedik bir değişim olması hâlinde bu deniz araçlarına yasal işlem uygulanacak. Belirlenecek alanlarda, pis su arıtma cihazı olan gemiler, Marpol Sözleşmesi'nin Ek-IV hükümlerinde belirtilen kriterler uyarınca gerekli arıtımı yaptıktan sonra atık sularını denize boşaltabilecek. Kurulacak özel ekiplerle gemi atıkları daha sıkı takip altına alınacak. Deniz araçlarının pis su tanklarından denize boşaltım yapılması engellenecek. Atık tankı doluluğu yüzde 80 üzeri olan gemilerin kalkışlarına izin verilmeyecek. Taslak yönetmelikte öngörülen PSTS, ülke genelinde yer alan yaklaşık 70 bine yakın yat ve tekneyi kapsıyor. Söz konusu sistemle göller ve nehirlerde bulunan gemilere de sensör takılarak, bu noktalarda oluşan atıkların yönetimi de sağlanacak.

203 GEMİYE CEZA

Türkiye'de atıkların toplanması faaliyetleri 312 kıyı tesisinde yürütülüyor. Bu kapsamda geçen yıl 23 bin 899 gemiden; 505 bin metreküp petrol ve petrol türevli atık, 38 bin metreküp pis su ve 24 bin metreküp katı atık alınarak, denizlerin kirletilmesinin önüne geçildi. Bakanlık ayrıca geçen yıl yaptığı denetimlerde, denizi kirleten 203 gemiye toplam 27,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.